Sono 24 i nuovi positivi al Sars-Cov-2 nel territorio tiburtino. I dati provengono dalla direzione generale della Asl Roma 5, ma da parte dall’Ufficio informazione e stampa del Comune di Tivoli è stato necessario effettuare il consueto ricontrollo giornaliero dei nominativi comunicati dal servizio sanitario locale, da cui emerge che i positivi al nuovo coronavirus dall’inizio dell’emergenza sanitaria a oggi risultano essere 863.

Sono 863 i positivi dall’inizio dell’emergenza sanitaria

Il Comune di Tivoli ha sospeso le comunicazioni dei guariti e dei deceduti in attesa di ricevere dalla Asl i dati aggiornati, trasmessi ormai con notevole ritardo. In conclusione al momento, dunque, non è possibile fornire il quadro degli attualmente positivi nel territorio tiburtino.