Coronavirus a Tivoli: 22 i nuovi positivi al Sars-Cov-2 nel territorio tiburtino

Sono 845 i positivi dall’inizio dell’emergenza sanitaria

Sono 22 i nuovi positivi al Sars-Cov-2 nel territorio tiburtino; è quanto comunicato oggi dalla direzione generale della Asl Roma 5. Dopo il consueto ricontrollo giornaliero dei nominativi effettuato anche da parte dall’Ufficio informazione e stampa del Comune di Tivoli, i positivi dall’inizio dell’emergenza sanitaria a oggi risultano essere 845.

Il Comune di Tivoli sospende la comunicazione sui guariti e sui deceduti in attesa di ricevere dalla Asl i dati aggiornati, che vengono trasmessi con notevole ritardo. In conclusione, al momento dunque non è possibile fornire il quadro degli attualmente positivi nel territorio tiburtino.

Il link al database con il monitoraggio dei contagi sul sito del Comune di Tivoli: (https://www.comune.tivoli.rm.it/home/essere/welfare-e-sociale/coronavirus-dati/)