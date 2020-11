Un terribile errore riguardante uno scambio di identità che avrebbe dato il via a una serie di eventi particolari. Il congiunto di una famiglia ricoverato all’ospedale sarebbe stato infatti dichiarato morto e la circostanza comunicata alla famiglia, ma a quanto pare ci sarebbe stato un disguido non da poco.

I fatti

A riportare il fatto è La Repubblica, che spiega come il loro parente stretto, ricoverato in ospedale a Sora, sia stato dichiarato morto. Così, sarebbero cominciate le varie pratiche per il funerale, salvo poi scoprire che era vivo e vegeto.

A quanto pare, la salma era quella risultata di un’altra persona, poiché non aveva determinati segni particolari dichiarati dai familiari. Adesso, non resta che da chiarire le dinamiche esatte di quanto avvenuto.