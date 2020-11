Isola Liri, sorpresi mentre vendevano cocaina: arrestati due uomini

Nella serata di ieri, sabato 7 novembre, ad Isola del Liri, i Carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto M.P. 38enne e P.D. 42enne, entrambi del luogo, il primo con precedenti per stupefacenti, danneggiamento, resistenza a P.U. mentre il secondo già censito per reati connessi a manifestazioni sportive.

I Carabinieri della Compagnia di Sora, nell’ambito al di mirati servizi per prevenire e reprimere reati in materia di sostanze stupefacenti, notavano i due intenti alla consegna di una dose di cocaina ad un 55enne di Sora, prontamente fermato, mentre i due spacciatori si davano a precipitosa fuga, venendo però inseguiti, bloccati ed arrestati.

A seguito di perquisizione domiciliare presso l’abitazione di uno degli arrestati veniva rinvenuta una ulteriore dose di cocaina che, unitamente al denaro frutto dello spaccio, veniva sottoposta a sequestro.

L’acquirente è stato segnalato alla Prefettura di Frosinone (art. 75 DPR 309/1990), mentre gli arrestati venivano tradotti alle rispettive residenze e sottoposti agli arresti domiciliari.