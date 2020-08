Nella tarda serata di ieri ad Isola del Liri, i Carabinieri della locale Stazione coadiuvati da una pattuglia del NORM della Compagnia di Sora, hanno tratto in arresto per i reati di “resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento”, S.A. cittadino albanese 29enne senza fissa dimora, in passato domiciliato a lungo a Castelliri, già censito per stupefacenti, inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, inosservanza delle norme per contenimento covid-19, furto aggravato, guida senza patente.

Ecco cosa è successo

Intorno alle ore 22.00, dopo aver importunato l’ex compagna, l’uomo era andato a citofonare alla vicina Caserma dei Carabinieri per non meglio precisati motivi in preda ad una rabbia inconsulta.

Mentre l’operatore della Centrale Operativa della Compagnia di Sora rispondeva al citofono, essendo la Stazione di Isola del Liri chiusa a quell’ora di domenica, l’uomo iniziava a prendere a calci senza alcun motivo il portone d’ingresso del condominio ove al primo piano è ubicato il reparto dell’Arma, riuscendo a sfondarlo.

Grazie alla segnalazione di allarme data dall’operatore del “112”, sul posto si portavano due pattuglie che a fatica riuscivano a bloccare e calmare l’uomo, che peraltro si era ferito ad una mano colpendo il vetro del portone d’ingresso.

Sottoposto alle cure del caso da parte dei medici del “118” immediatamente allertati, l’uomo veniva tratto in arresto e trattenuto presso le camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo.