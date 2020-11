Paliano piange una vittima del Coronavirus: deceduto un uomo di 60 anni

Un triste risveglio ha scosso gli abitanti del comune di Paliano e di tutto il comprensorio, unito nella battaglia per contrastare l’emergenza Coronavirus.

Un cittadino di 60 anni, ricoverato presso l’Ospedale Spaziani di Frosinone, è infatti deceduto dopo aver contratto il Covid-19. A darne comunicazione è stato il Sindaco Domenico Alfieri attraverso il suo profilo Facebook:

“Questa mattina – si legge – mi è stato comunicato dalla Asl che un nostro Concittadino di 60 anni è deceduto a causa del Covid presso l’ospedale Spaziani di Frosinone. Non lo conoscevo personalmente e neanche di vista ma il dolore è forte e il rammarico altrettanto.

Dobbiamo capire che abbiamo a che fare con un nemico cattivissimo e che è necessario usare tutte le accortezze indicate da tempo e rispettare le regole per la nostra salute e per quella altrui.

Teniamo alta la tensione e non ci rilassiamo. Siamo in piena battaglia. Ai familiari del defunto va tutta la mia vicinanza e quella di tutta la nostra Comunità”.