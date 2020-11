Come viene riportato dal noto portale di informazione sul mondo del lavoro, Circuito Lavoro, Ferrovie dello Stato è alla ricerca di personale da inserire in organico. Ecco le figure ricercate.

Assunzioni Ferrovie dello Stato 2020: le figure ricercate

Ferrovie dello Stato, società italiana che opera sia nel settore del trasporto ferroviario, sia in quello del trasporto pubblico locale, e in quello delle merci, il tutto gestito da società partecipate quali Trenitalia o Mercitalia Rail, è alla ricerca di personale. L’azienda è in procinto di ampliare il proprio organico ed è per questo alla ricerca di cinque figure specializzate disponibili su tutta Italia. Le figure richieste sono:

Specialista sviluppo e organizzazione Progettisti segnalamento Assistenti lavori realizzazione opere tecnologiche Assistenti lavori realizzazione opere civili Geologo esperto

Come fare per inviare il CV

Candidarsi è molto semplice. Basta andare sul sito ufficiale di Ferrovie e cliccare sulla categoria “Carriere”. Basta posizionarsi con il cursore sulla posizione interessata ed inviare il proprio curriculum vitae.