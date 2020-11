Non si rassegna alla fine della relazione sentimentale ed inizia a discutere verbalmente con la sua ex. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, intorno alle 17:20, in via Antonio Gramsci, a Colleferro.

I fatti

Inviati sul posto dalla sala operativa della Questura, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Velletri, diretto da Luca De Bellis, dopo aver ascoltato entrambe le parti, hanno proceduto al controllo di entrambi. E così, hanno accertato che l’uomo I.B. 26enne di origine nigeriana aveva a carico una richiesta di arresto provvisorio a scopo di estradizione da parte della Svizzera per i reati di truffa e riciclaggio.

Arrestato è stato accompagnato presso il carcere di Rebibbia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.