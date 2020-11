Opportunità di lavoro in Google: posizioni aperte a Roma e Milano

Come viene riportato dal noto portale di informazione sul mondo del lavoro, Circuito Lavoro, Google offre diverse opportunità di lavoro a Roma e a Milano.

Opportunità di lavoro Google: assunzioni a Roma e Milano. Le figure ricercate

Google, azienda statunitense che offre servizi online, con quartier generale a Mountain View in California, offre diverse opportunità di lavoro. Le figure che riporteremo sono riferite alle posizioni di Roma e Milano. Ecco i dettagli:

Sales Engineer, Smart Analytics, Good Cloud

Sede: Milano

Partner Sales Engineer, Google Clous

Sede: Milano

CrossGoogle Partner Manager, Telecoms, Partnerships Solutions

Sede: Milano

Technical Account Manager, Professional Services, Google Cloud

Sede: Milano

Head of Business Development, Technology Solutions

Sede: Milano

Enterprise Marketing Manager, Google Cloud, lingua inglese e italiana

Sede: Milano

Sales Engineer, Infrastructure Modernization, Telco, Google Cloud

Sede: Roma

Enterprise Account Executive

Sedi: Milano e Roma

Come fare per inviare il Cv

Per inviare la vostra candidatura per una delle offerte Google a Milano e Roma, dovrete visitare la pagina dell’azienda nella sezione “Lavora con noi”. Qui potrete caricare il vostro curriculum seguendo le istruzioni riportate. Google, una volta valutate le varie candidature, contatterà i candidati ritenuti idonei per la copertura di determinate posizioni.