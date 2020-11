Questa sera, 4 novembre 2020, andrà in onda alle 20:20 la conferenza stampa in diretta da Palazzo Chigi del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per illustrare le misure del nuovo DPCM. Il Premier illustrerà le varie misure firmate in nottata e spiegherà le differenze tra Regione e Regione.

Dove vedere la conferenza in Streaming e in Tv?

In televisione sarà possibile vederla su La7, sui canali di news (RaiNews 24, Sky TG e TGcom 24) e probabilmente qualche TG in onda aprirà una finestra o lascerà spazio alle parole del Premier. La conferenza di Giuseppe Conte sarà visibile anche in streaming questa sera sui social del Presidente del Consiglio e quelli di Palazzo Chigi, oltre presumibilmente su quelli delle principali testate giornalistiche italiane nazionali.

A che ora andrà in onda la conferenza stampa di Giuseppe Conte di Stasera?

L’appuntamento è per le 20:20 ed è probabile che al massimo il premier tardi una decina di minuti. Difatti, in passato ha ricevuto critiche per i ritardi, ma stasera dovrebbe essere abbastanza puntuale.

Di cosa si parlerà?

Giuseppe Conte illustrerà le misure del nuovo DPCM, che sarà in vigore a partire dalle 24 di domani e dunque ufficialmente da venerdì 6 novembre 2020. L’Italia, come aveva già preannunciato Conte, sarà divisa in tre fasce: zona rossa, zona arancione e zona gialla. Nel dettaglio, verrà specificato cosa sarà possibile fare dal 5 novembre a livello nazionale e Regione per Regione (in base a quelle che rientrano in ogni singola fascia). Dunque, come preannunciato, saranno in vigore misure più aspre per contrastare la diffusione del Coronavirus.