Nella giornata di ieri, sabato 24 ottobre 2020, un dipendente dell’Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Grottaferrata ha comunicato l’esito positivo al Sars CoV2 di un tampone resosi necessario in seguito a un contatto fortuito avvenuto in data 13 ottobre scorso con altro soggetto (esterno all’Ente) la cui positività è stata accertata in data 19 ottobre 2020.

Il dipendente comunale – che ad oggi risulta essere asintomatico, come pure il soggetto esterno da cui ha avuto origine il contagio – è stato presente in ufficio nei giorni 14,15 e 16 ottobre, mentre nei giorni successivi ha lavorato in smart working.

Contestualmente è stato stilato un elenco di persone (colleghi e non) con le quali il dipendente comunale è sicuramente entrato in contatto nei giorni 14, 15 e 16 ottobre.

Tutti i soggetti individuati sono stati informati telefonicamente dell’obbligo di porsi in quarantena fino a domani, lunedì 26 ottobre (dieci giorni dallo scorso 16 ottobre) e successivamente di effettuare esame sierologico e tampone.

A tale proposito si rende noto che due dei soggetti individuati hanno già effettuato in data di ieri esame sierologico risultato negativo.

Un altro soggetto esterno ha effettuato tampone anch’esso negativo. Sono stati inoltre programmati una serie di esami per i soggetti restanti presso l’Istituto INI di Grottaferrata, a partire da domani, lunedì 26 ottobre. Sempre nella mattinata di domani, lunedì 26 ottobre, a partire dalle ore 11,00, si effettuerà un intervento già programmato di sanificazione di Palazzo Consoli che richiederà, solo per la giornata di domani, la chiusura degli uffici comunali siti all’interno di Palazzo Consoli.

Resteranno invece operativi e aperti, nella giornata di lunedì, gli uffici comunali del Comando Polizia Municipale e l’Area Servizi Sociali.

REPORT ASL RM 6: SONO 22 LE PERSONE ATTUALMENTE POSITIVE IN CITTA’ – Sul sito web del Comune di Grottaferrata è presente il report relativo ai residenti del Comune di Grottaferrata attualmente positivi che riferisce di 22 cittadini risultati positivi al tampone (dati forniti dalla Asl Rm 6).

Il sindaco Luciano Andreotti rammenta a tutti i cittadini di Grottaferrata il rispetto di tutte le norme preventive al Covid-19 (uso della mascherina, lavaggio frequente delle mani, distanziamento interpersonale) e il rispetto di tutte le norme presenti nella vigente ordinanza regionale (divieto di circolazione dalle ore 24 alle 5 del mattino) e del decreto emanato in data odierna dal Presidente del Consiglio dei Ministri e in vigore dalla giornata di domani. Si ringrazia per la decisiva collaborazione.