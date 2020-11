Un altro, un nuovo DPCM è pronto ad essere firmato e varato. Possibili le nuove misure entro stasera: ci sarà un protocollo rigido?

Nuovo DPCM in serata

Il Premier Conte, nella giornata di ieri, aveva anticipato le nuove misure anti covid-19 che, molto probabilmente, verranno formalizzate e messe nero su bianco già stasera. Tante le restrizioni, una su tutte il possibile coprifuoco dalle ore 21:00 e la chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e pre festivi, ma verrà applicata molta rigidità?

Secondo quanto riportato da alcune informazioni, sembrerebbe esserci in atto un tentativo di non “paralizzare” totalmente il paese, ipotesi che metterebbe d’accordo tutti, o quasi, i governatori di Regione. Anche come viene sottolineato dalla sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa, il modello da creare potrebbe essere simile a quello tedesco con un lockdown light.

Cosa vuol dire? In sostanza l’idea è quella di creare un lockdown in base all’indice di rischiosità delle zone, in modo da non bloccare l’intera Italia.

A breve, tra l’altro, dovrebbe andare in scena un vertice governo-Regioni, con Comuni e Province, con i ministri Boccia e Speranza, il commissario Arcuri e il capo della Protezione civile Borrelli.