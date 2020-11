Nemi, insegnante positivo al Coronavirus: tutte le info

Tramite un comunicato dell’Amministrazione, il Comune di Nemi informa sulla situazione all’interno della scuola primaria, a seguito di un caso positivo riscontrato nel plesso scolastico.

Il post dell’Amministrazione del Comune di Nemi

“Si ribadisce, in riferimento al caso di infezione COVID-19 che ha coinvolto un insegnante della scuola di Nemi, che solo gli alunni frequentanti la primaria sono posti in quarantena domiciliare e soltanto loro, NON il relativo nucleo familiare, e NON gli alunni della scuola secondaria (media).

Si informa inoltre che il Sindaco ha provveduto a fissare con la Asl, per giovedì 5 novembre,

i tamponi per gli alunni frequentanti le classi prima, seconda e terza elementare, mentre per venerdì 6 novembre, i tamponi per gli alunni frequentanti le classi di quarta e quinta elementare, in modo da rientrare immediatamente a scuola senza attendere la fine della quarantena.

(Seguiranno nelle prossime ore i dettagli).

Nella giornata odierna si è provveduto a sanificare tutti gli ambienti della scuola interessati al caso, e si RACCOMANDA A TUTTI I GENITORI di attenersi alle sole indicazioni che provengono ufficialmente dalla scuola o dal sito istituzionale del Comune, tralasciando le erronee informazioni che derivano da alcuni genitori e che vengono poi diffuse nelle chat.”- è quanto si apprende dal comunicato dell’Amministrazione comunale.