Il Comune di Nemi si dichiara pronto ad affrontare un eventuale inasprimento delle limitazioni dovute all’emergenza Covid-19.

Il comunicato

“Come per la prima emergenza l’Amministrazione Comunale è pronta, nell’eventualità che la situazione contagi peggiori, a mettere in campo un piano di sostegno alle famiglie in difficoltà che metta nella condizione di organizzare una pronta assistenza domiciliare agli anziani e alle persone più fragili tramite personale qualificato.

Inoltre l’Amministrazione sta pianificando un intervento di aiuti economici indirizzati alle famiglie tramite l’erogazione di buoni spesa e un numero dedicato per un supporto psicologico“.

La dichiarazione del Sindaco

“Siamo pronti – dichiara il sindaco di Nemi Alberto Bertucci– come responsabili della comunità ad intervenire dando assistenza a tutti coloro che nei prossimi giorno potranno trovarsi in difficoltà.

La Protezione Civile Comunale è pronta nel dare sostegno a tutta la comunicato” – conclude la nota Bertucci.