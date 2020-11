Nella giornata di ieri, 2 novembre, gli agenti di Polizia hanno arrestato due persone accusate di furto nelle zone di Monteverde e del quartiere Esquilino.

Quanto accaduto a Monteverde

Gli agenti del XII Distretto Monteverde sono arrivati in via Raffaele Battistini, angolo Virginia Agnelli, dopo una segnalazione di persona intenta a rubare su veicoli in sosta.

Appena giunti, hanno riscontrato la presenza di Z.T.S., di 38 anni, risultato essere irregolare sul Territorio Nazionale. L’uomo, alla vista dei poliziotti, nel tentativo di guadagnarsi la fuga, ha iniziato a minacciarli con un coltello.

Fermato, ha iniziato a scalciare e colpire i poliziotti ma è stato prontamente bloccato. Indosso al predetto è stata rinvenuta una tenaglia, una forbice, una pinza ed un coltello a roncola. Accompagnato negli uffici di polizia, è stato arrestato per resistenza e minacce aggravate a Pubblico Ufficiale.

Quartiere Esquilino

D.C., 23 anni, in Italia senza fissa dimora e con vari precedenti di polizia, è stata arrestata dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Esquilino per furto con destrezza.

La donna, intorno alle 11.50 è stata notata in via Buonarroti dai poliziotti in servizio, mentre seguiva a distanza due signore con un bambino piccolo all’interno di un passeggino.

All’improvviso la 23enne, ha introdotto la mano dentro la borsa di una delle sue donne asportando un portafogli e allontanandosi frettolosamente. Bloccata immediatamente dagli agenti, è stata accompagnata negli uffici di polizia e poi arrestata.

Foto di repertorio.