Un’ azione sinergica fra gli agenti del Compartimento Polfer per il Lazio e gli agenti del commissariato Celio ha portato, nel pomeriggio di ieri, all’arresto per estorsione in concorso con una persona, al momento non ancora identificata, di H.V., un cittadino ucraino di 40 anni.

I dettagli

E’ stata la segnalazione alla sala operativa della Questura di Roma della vittima ad allertare i poliziotti.

“Sono stata derubata del portafogli” ha raccontato la donna “E ora mi hanno contattato per telefono chiedendomi 20 euro per avere indietro i miei documenti”.

Gli investigatori hanno quindi concordato un appuntamento nei pressi di un supermercato alla stazione di Trastevere. Un agente è salito sul tram insieme alla vittima, un altro con una divisa del supermercato in prestito si è posizionato all’ingresso dello stesso e gli altri si sono appostati alle vicine fermate degli autobus.

All’arrivo presso il luogo concordato lo straniero ha chiamato nuovamente la donna per chiederle come potesse riconoscerla, avvicinatosi e restituitole il portafogli, H.V. è stato bloccato.

Proseguono le indagini della polizia volte ad individuare il complice del 40enne; mentre l’uomo infatti veniva bloccato dagli agenti sul telefono della vittima continuavano ad arrivare chiamate con le quali si sollecitava la vittima ad effettuare il pagamento.