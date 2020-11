Più di 2mila i controlli nei vari quartieri della Capitale, da parte delle pattuglie della Polizia Locale in questo fine settimana, non solo nelle località tipiche della movida, ma anche nelle periferie: tutti i gruppi territoriali, unitamente a quelli speciali di sicurezza urbana sono stati impegnati nelle verifiche sul territorio, con particolare attenzione al rispetto delle regole per la tutela della salute collettiva.

Ecco tutti i dettagli

Una vigilanza specifica è stata svolta nella notte appena trascorsa per possibili assembramenti e comportamenti poco responsabili in occasione della festa popolare di Halloween. Nel corso delle attività di controllo, gli agenti sono intervenuti in un albergo, in pieno Centro Storico, dove erano in corso i festeggiamenti di Halloween. Tutto regolare in apparenza: pernottamento comprensivo di cena per i clienti, ma all’interno gli operanti hanno rilevato diverse violazioni delle disposizioni per il contenimento del contagio, dal mancato distanziamento tra i tavoli, alla presenza di un numero eccessivo di persone allo stesso tavolo. Circa 80 le persone presenti. Oltre alle sanzioni previste, scattata la diffida per il titolare, che ha provveduto al ripristino dello stato dei luoghi posizionando regolarmente i tavoli e la distanza interpersonale tra gli avventori.

Ulteriori illeciti , circa una ventina, sono stati rilevati presso alcuni locali pubblici e mini market, nei vari quartieri della città, a causa della presenza di affollamenti all’interno degli esercizi o nelle adiacenze o per lo svolgimento di attività fuori dagli orari e modalità previste. In particolare nel Rione Monti, diversi gli interventi delle pattuglie per segnalazioni di calca fuori da alcuni locali di somministrazione.

Potenziati anche i controlli a contrasto del fenomeno della prostituzione, secondo il piano predisposto dal Comando Generale, che prevede accertamenti mirati nelle zone maggiormente interessate dal fenomeno, come via Salaria, Via Palmiro Togliatti, Via Cristoforo Colombo, Viale Marconi , Via Aurelia e in zona Eur: in totale 29 le sanzioni elevate in violazione del Regolamento di Polizia Urbana, in molti casi anche a carico dei clienti sorpresi a contrattare le prestazioni.