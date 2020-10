Offerte lavoro LIDL: 200 assunzioni in tutta Italia per il discount tedesco che da molti anni ormai opera con successo anche sul nostro territorio. Tante posizioni aperte e molte possibilità di trovare occupazione, dunque. Scopriamo nel dettaglio quali sono le offerte di lavoro e come candidarsi in modo corretto.

Offerte lavoro LIDL: posizioni aperte

Come già anticipato, LIDL cerca nuovo personale da inserire nei 600 punti vendita dislocati su tutto il territorio italiano. Di seguito, ecco brevemente elencate alcune delle figure che la catena di supermercati va ricercando:

addetto alle vendite

operatore di filiale

preparatore di merce

manutentori

Tante figure diverse tra di loro, quindi, per garantire copertura in tutti i reparti. Sul sito ufficiale dell’azienda, nella sezione “Lavora con noi”, troverete tutte le offerte di lavoro LIDL e i requisiti richiesti per candidarsi per una delle posizioni attualmente attive.

Come potersi candidare

Avanzare la vostra candidatura non sarà troppo difficile. Potrete farlo solo ed esclusivamente in via telematica, ovvero dal sito ufficiale LIDL che però è piuttosto semplice da navigare anche per chi magari non ha particolare dimestichezza con il computer e il mondo di internet.

Visitando la pagina dedicata alle offerte di lavoro, non dovrete fare altro che selezionare la posizione aperta che vi interessa e seguire le istruzioni sul processo di selezione. LIDl lancia una raccomandazione: investite il vostro tempo per candidarvi solamente per le posizioni in linea con il vostro profilo e fatelo presentandovi in maniera accurata e professionale, evidenziando le ragioni per cui vi sentite la persona giusta per ricoprire un determinato ruolo.

Foto di repertorio