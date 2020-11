Esquilino, lancia sampietrini contro le auto: denunciato un 32enne

Nella mattinata di ieri, sabato 31 ottobre 2020, un 32enne cittadino del Bangladesh è stato fermato dai Carabinieri mentre stava lanciando dei sampietrini sulle auto in sosta in piazza Vittorio Emanuele II, nel quartiere Esquilino a Roma.

Ad allertare i militari è stata una chiamata giunta al numero unico 112: arrivati sul posto, i Carabinieri della Stazione Piazza Dante, unitamente a quelli del Nucleo Radiomobile hanno bloccato il 32enne.

Accompagnato in caserma, l’uomo è risultato essere oggetto di un decreto di allontanamento dal Paese, in vigore dallo scorso agosto. Alla fine degli accertamenti, è scattata la denuncia sia per il danneggiamento delle vetture che per l’inottemperanza al provvedimento di espulsione.