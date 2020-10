Ieri ore 10.30, via Merulana. La ragazza che stava passeggiando lungo la via non si è accorta che dietro di lei un ragazzo le aveva infilato una mano all’interno della borsa per asportare via il contenuto, ma il particolare non è sfuggito agli agenti della Polizia di Stato del commissariato Esquilino che stavano transitando in quel momento per il quotidiano controllo del territorio.

Gli agenti, scesi immediatamente dalla volante, hanno cercato di bloccare il ragazzo che, accortosi della loro presenza, ha cercato dapprima di fuggire e successivamente, una volta raggiunto, difendendosi con calci e pugni, ha provato una nuova fuga, cercando ‘rifugio’ in via Gucciardini all’interno di un cassonetto.

Qui è stato ‘scovato’ da un’altra pattuglia del commissariato Esquilino, nel frattempo già allertata, che lo ha infine bloccato.

Contestualmente un passante si è avvicinato agli agenti consegnando loro uno zainetto che il fuggitivo, poi identificato per D.R., 23enne romeno, aveva gettato via durante l’inseguimento. All’interno alcuni indumenti con ancora l’etichetta attaccata dei quali però non si è potuto risalire al negozio di appartenenza.

D.R., accompagnato negli uffici diretti da Stefania D’Andrea, al termine degli atti è stato arrestato per tentata rapina impropria e resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

Foto di repertorio