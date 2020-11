Tivoli, 5 nuovi contagiati dal Coronavirus: sono 355 gli attualmente positivi

Sono cinque i nuovi positivi al Sars-cov-2 comunicati nel pomeriggio di ieri, sabato 31 ottobre, al Comune di Tivoli dalla direzione generale della Asl Roma 5. Un numero che fa arrivare a 355 gli attualmente positivi nel territorio tiburtino, per un totale di 431 contagiati dall’inizio dell’emergenza sanitaria a oggi. Gli altri numeri da rilevare, come di consueto, sono i 69 guariti, numero che sconta un notevole ritardo nell’aggiornamento della comunicazione da parte della Asl, e i purtroppo sette deceduti.

Preme evidenziare come i dati dei nuovi positivi comunicati oggi dalla Asl – come anche certamente quelli dei due giorni precedenti – non sono la fotografia esatta della situazione della pandemia a Tivoli. L’azienda sanitaria, come ha comunicato in mattinata, sta riorganizzando la rete dei laboratori che processano i tamponi per poter superare «i ritardi oggettivi» degli ultimi giorni, spiega nella sua nota, «ritardi nella comunicazione dei referti dei tamponi ma anche nei tempi di refertazione da parte dei laboratori».

La Asl si scusa con l’utenza e con le amministrazioni comunali per i ritardi e rassicura che, grazie alla squadra che sta mettendo in campo per rafforzare il processo di esame dei tamponi e che si aggiungerà al personale del servizio di Igiene e sanità pubblica (Sisp), «si sta risolvendo e troverà definitiva sistemazione entro mercoledì prossimo».

I dati comunicati ieri, pur non essendo esaustivi della reale situazione sanitaria, dunque, vengono diffusi dal Comune di Tivoli per non interrompere il flusso costante delle informazioni provenienti dalla Asl e per uno spirito di trasparenza nei confronti dei tiburtini che devono conoscere l’andamento giornaliero dell’epidemia nel territorio, anche per meglio ponderare i propri comportamenti preventivi nei confronti della diffusione sempre più intensa del Sars-Cov-2, e che devono essere consapevoli del fatto che l’incremento dei positivi è sicuramente superiore rispetto a quello che stiamo comunicando negli ultimi giorni.