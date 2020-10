La ASL Roma 5 avvia misure straordinarie per velocizzare i tempi di refertazione e la comunicazione degli esiti dei referti dei tamponi.

“A causa della sensibile crescita dei positivi e dei relativi contatti – aumentati rispetto a marzo e aprile quando vigeva il lockdown – nei giorni scorsi abbiamo registrato ritardi oggettivi nella comunicazione dei referti dei tamponi ma anche nei tempi di refertazione da parte laboratori.

Tra i laboratori ora possiamo contare anche su quello di Tivoli, la cui capacità sta crescendo progressivamente con l’obiettivo di raggiungere l’autosufficienza. Negli ultimi giorni proprio per affrontare queste criticità è sceso in campo un gruppo di lavoro di circa trenta perso”ne, tra medici e infermieri.

L’Azienda ha allestito per loro, grazie alla donazione di banchi da parte del Liceo Spallanzani di Tivoli, che si ringrazia, 30 postazioni presso Palazzo Cianti visto che attualmente l’attività didattica non è in corso. Che si aggiungono a quelli disponibili presso il Sisp e quelli in Direzione sanitaria, oltre una decina.

Mi scuso con l’utenza e con le amministrazioni comunali per i ritardi che – grazie alla squadra messa in campo, che si aggiunge al personale del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP), in difficoltà nonostante il personale sia stato decuplicato nei mesi scorsi- si sta risolvendo e troverà definitiva sistemazione entro mercoledì prossimo. Ringrazio tutto il personale per il grande lavoro svolto e che svolge in un contesto epidemiologico in evoluzione che richiede a tutti noi grandi sforzi“.

Così in una nota il Direttore Generale della ASL Roma 5, Giorgio Giulio Santonocito