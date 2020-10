Velletri, aumentano i casi di Covid-19: gli attualmente positivi sono 264

Nel territorio del Comune di Velletri gli attualmente positivi al Coronavirus sono 264. A comunicarlo è il sindaco, Orlando Pocci, che in un post sui social e sul sito del Comune invita i cittadini a rispettare le indicazioni sanitarie.

Velletri – sabato 31 ottobre 2020

“I numeri che emergono dalla rilevazione di questa mattina sono molto preoccupanti e fanno registrare una crescita esponenziale dei nuovi contagi come potete vedere dalla tabella riepilogativa. Purtroppo la ASL mi conferma che su tutto il territorio di competenza la situazione è analoga.

Invito tutti a rispettare le indicazioni sanitarie, in particolare nella odierna festa di Halloween, evitate feste e assembramenti. Rivolgo un appello ai genitori di non mandare i loro figli in giro per la città anche per non creare difficoltà alle attività commerciali che già sono provate dalla situazione di emergenza.

L’amministrazione segue costantemente l’evoluzione in contatto con la Prefettura e tutte le altre Istituzioni che governano questa drammatica emergenza che sta toccando livelli che mai avremmo voluto vedere”.

Foto di repertorio