Una lunga battaglia, fatta di tante segnalazioni ed un impegno costante per tutelare i diritti dei cittadini. È quella portata avanti dalla delegazione di Colleferro dell’associazione Codici per risolvere una situazione diventata ormai insostenibile per l’inquilina di una casa popolare in località Colle Bracchi.

Grazie a Codici Colleferro inquilina ottiene finalmente l’avvio dei lavori di ristrutturazione

“Ci siamo interessati al caso di una signora – afferma l’avvocato Marina Peretto, Responsabile di Codici Colleferro – che ci ha segnalato le condizioni limite in cui viveva insieme al figlio. Parliamo di un appartamento con una situazione grave a livello soprattutto di infiltrazioni e muffa, per la quale è necessario un intervento di ristrutturazione. Il problema, come accade spesso in questi casi, è che bisogna fare i conti con la burocrazia, a cui si è sommata l’emergenza Coronavirus. Tutto questo ha generato una serie di ritardi e di rimpalli di competenze, che siamo riusciti a risolvere dopo mesi di richieste e solleciti. Ci siamo rivolti sia al Comune che alla Città Metropolitana – spiega l’avvocato Peretto – non è stato facile, ma alla fine abbiamo ottenuto l’impegno scritto da parte del Comune a far partire i lavori. Naturalmente continueremo a seguire la vicenda, verificando che gli interventi partano in tempi brevi, visto che freddo e pioggia pesano sulle condizioni già precarie dell’appartamento. È comunque un primo passo, importante, perché dimostra che lottando è possibile far valere i propri diritti”.

La delegazione di Codici Colleferro è pronta a fornire assistenza ai cittadini su questa ed altre problematiche. È possibile contattare l’associazione dei consumatori scrivendo a codici.colleferro@codici.org oppure telefonando al numero 06.97.23.00.68.