Martedì scorso, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Colombo, diretto da Isea Ambroselli, durante i consueti servizi di controllo del territorio, unitamente al personale della ASL Roma 2 di via Casal De Merode – Servizio Igiene Alimenti Nutrizione hanno proceduto ad ispezionare un panificio/laboratorio di panificazione in via Cristoforo Colombo.

Garbatella. Polizia di Stato. Non conforme alle norme igienico sanitarie: chiuso un panificio con sospensione temporanea immediata dell’attività

Riscontrate le pessime condizioni igienico sanitarie in cui versava il locale, i poliziotti hanno fatto intervenire sul posto anche personale dell’Ispettorato del Lavoro.

L’attività di ispezione e controllo ha consentito di riscontrare irregolarità per quanto riguarda le condizioni igienico-sanitarie che hanno indotto il personale della ASL intervenuto ad adottare il provvedimento amministrativo di chiusura del locale con sospensione temporanea, immediata, dell’attività, fino a completa eliminazione di tutte le irregolarità riscontrate, poiché rappresentava un potenziale pericolo per la salute pubblica.