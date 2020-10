Lidl assume personale in tutta Italia: 200 le assunzioni previste

Come viene riportato dal noto portale di informazione sul mondo del lavoro, Circuito Lavoro, Lidl ha aperto diverse posizioni di lavoro in tutta Italia. Andiamo a scoprire le posizioni ricercate.

Lidl: posizioni aperte

Lidl, nota catena europea di supermercati di origine tedesca, offre opportunità di lavoro in tutta Italia. Come si legge, saranno 200 le assunzioni previste. Ecco le figure ricercate:

addetto alle vendite

operatore di filiale

preparatore di merce

manutentori

Sul sito ufficiale dell’azienda, nella sezione “Lavora con noi”, troverete tutte le offerte di lavoro LIDL e i requisiti richiesti per candidarsi per una delle posizioni attualmente attive.

Come fare per inviare il Cv

Le candidature dovranno essere effettuate per via telematica. Visitando la pagina dedicata alle offerte di lavoro, non dovrete fare altro che selezionare la posizione aperta che vi interessa e seguire le istruzioni sul processo di selezione.