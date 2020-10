Lavorare da Ikea: ecco le posizioni aperte a ottobre 2020

Come viene riportato dal noto portale di informazione sul mondo del lavoro, Circuito Lavoro, Ikea ha aperto delle posizioni lavorative per il mese di ottobre 2020. Ecco quali.

Lavoro da Ikea: le posizioni aperte a ottobre 2020

La nota multinazionale svedese ha deciso di investire anche in Italia per ampliare l’organico delle varie sedi in tutta Italia. Le posizioni, difatti, riguardano alcune zone del nostro paese. Andiamo a vedere, nel dettaglio, i ruoli ricercati e le zone interessate.

Esperto alla Logistica e al Magazzino

Addetto alle vendite

Addetto alla casa

Le sedi in cui la ricerca è aperta sono tante: da Corsico Villesse, in provincia di Gorizia, fino a Roncadelle (Brescia) e Collegno (Torino). E ancora Casalecchio (Bologna), Catania, Pisa, Rimini e Camerano (Ancona).

Come fare per inviare il Cv

Sulla base della necessità di un distanziamento fisico, Ikea ha riadattato i processi di reclutamento per renderli completamente virtuali. Ecco perché per candidarsi alle posizioni aperte in azienda l’unica strada da percorrere, quindi, è quella di mandare il curriculum on line. Il procedimento è molto semplice anche per chi non ha particolare dimestichezza col mondo del web. Basta visitare la pagina ufficiale di Ikea