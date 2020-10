Dopo la notizia della positività al Covid-19 di Lillo, del duo comico Lillo & Greg, oggi anche un altro comico è ha contratto il coronavirus. Si tratta di Dado, noto cantautore comico che ha partecipato a molte trasmissioni di successo, tra cui Zelig e il Seven Show.

Dado positivo al Covid-19: è ricoverato al San Camillo

Ad ufficializzare la notizia è stato lo stesso Dado attraverso un post su Facebook che lo ritrae in un letto di Ospedale con tanto di tubi per l’ossigeno.

Ecco il post che ha scritto sui social:

“Essere o non essere positivo… io purtroppo lo sono, non ostante tutti i controlli ai quali mi sono sempre sottoposto e alle regole che ho sempre rispettato. L’unica consolazione è che mi trovo al padiglione “Marchiafava” del San Camillo e ho sempre l’impressione che stia per entrare il Proff. Sassaroli .

Mettete sempre la mascherina e tenete le distanze con tutti per quanto scortese possa sembrare anche con il nostro migliore amico.

Vi scrivo solo adesso perché le crisi respiratorie sono calate .”