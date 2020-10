Coronavirus, positivo anche Lillo del duo comico “Lillo & Greg”

Tra i casi positivi al Coronavirus figura anche il famoso comico Lillo Petrolo, del duo Lillo & Greg.

A darne la notizia, è stato lo stesso Lillo, tramite i suoi social, nel pomeriggio di oggi, 26 ottobre.

Le dichiarazioni di Lillo

Petrolo ha parlato della sua esperienza in una video conferenza durante il Festival del Cinema di Salerno, Linea d’Ombra, al quale avrebbe dovuto partecipare di persona. Lillo è stato intervistato dal direttore artistico della manifestazione, Boris Sollazzo. Il comico ha cercato di spiegare come bisogna continuare ad avere la massima attenzione.

“Non lo voglio nascondere. Io sto a casa perché ho preso questo virus. Sto sotto controllo, ma ora ne ho capito la forza virale, questo virus ha una forza devastante. “E’ una cosa che dura venti giorni con dolori fortissimi alle ossa e alle ginocchia. E’ un’influenza moltiplicata per dieci. Io lo so perché me lo sono preso, so di avere fatto una str……, non la rifarei”, ha commentato l’attore.

Foto presa dal profilo Instagram di Lillo Petrolo.