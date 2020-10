CONCORSO (scad. 22 novembre 2020)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di centodue posti di assistente amministrativo, categoria C. (GU n.83 del 23-10-2020)

E’ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a centodue posti nel ruolo amministrativo, profilo professionale: assistente amministrativo, categoria C.

La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

La domanda di partecipazione al concorso dovra’ essere prodotta esclusivamente tramite procedura telematica, presente nel sito https://hsangiovanniroma.iscrizioneconcorsi.it/ l’utilizzo di

modalità diverse di iscrizione comportera’ l’esclusione dall’avviso. Per la partecipazione al concorso e’ necessario effettuare obbligatoriamente l’iscrizione on line sul sito

https://hsangiovanniroma.iscrizioneconcorsi.it/

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attivata a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie

speciale «Concorsi ed esami» – del presente estratto, e verrà automaticamente disattivata alle ore 23,59 del giorno di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande.

Il presente bando e’ pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 123 dell’8 ottobre 2020 ed è disponibile sul sito internet aziendale www.hsangiovanni.roma.it

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla UOC politiche del personale e gestione delle risorse umane dell’Azienda ospedaliera – complesso Ospedaliero S. Giovanni – Addolorata, via dell’Amba Aradam, n. 9 – 00184 – Roma tel. 06 77053291 – 3672 – 3369 – 3238 – 3482 – 3483.

Fonte: Gazzetta Ufficiale