Denominato un albero di ulivo in onore di Willy in una scuola di Polistena

Nella mattinata di lunedì 26 ottobre, il Sindaco di Paliano, Domenico Alfieri, ha partecipato alla cerimonia in onore di Willy Duarte, il ragazzo ucciso a Colleferro, con la denominazione di un albero di ulivo nel cortile dell’Istituto Tecnico Industriale Statale “Conte Milano” nella città di Polistena (RC).

La targa a memoria del giovane recita: “Albero di Willy. Travolto da un branco di persone per le quali non c’è mai stata una scuola”. A rappresentanza della famiglia è stata presente Milena, la sorella di Willy, e la cugina Kimberly.

Le dichiarazioni del Sindaco

«Ancora una volta abbiamo la dimostrazione di una chiara consapevolezza dell’Italia intera della condanna unanime dell’assurda tragedia che ha portato alla morte del nostro Willy. Tante sono state infatti le azioni proposte da enti comunali, istituzioni scolastiche e associazioni che non intendono dimenticare l’accaduto.

Con molto piacere abbiamo deciso di partecipare anche a questa iniziativa organizzata da una scuola che afferisce alla rete di “Libera” associazione da sempre coinvolta in un impegno non solo ”contro” le mafie anche “per” la giustizia sociale, per la ricerca di verità, per la tutela dei diritti.

Il gesto di oggi dunque ribadisce l’impegno contro ogni forma di violenza da parte di giovani come Willy che hanno la piena volontà di cementare una rete antiviolenza a partire dalla scuola. Ringrazio dell’invito e della calorosa ospitalità il Sindaco di Polistena Marco Policaro e la sua città, il preside Franco Mileto, il prefetto di Reggio Calabria Massimo Mariani e gli altri Sindaci del comprensorio», commenta il Sindaco di Paliano.

Intervenuti in videoconferenza anche il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina.