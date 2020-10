Ieri pomeriggio, i Carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante hanno dato esecuzione ad un provvedimento di chiusura con sospensione dell’attività per 15 giorni, emesso dal Questore di Roma, a carico di un’affittacamere in via Filippo Turati.

I fatti

Il provvedimento scaturisce dai mirati servizi che i Carabinieri hanno eseguito presso le strutture ricettive della zona, al fine di contrastare ogni tipo di illegalità e di abusivismo.

Nel corso delle verifiche, i Carabinieri hanno denunciato il titolare dell’affittacamere, un cittadino del Bangladesh di 62 anni, per aver ospitato 5 cittadini extracomunitari – tre dei quali privi di documenti di identità – omettendone la prevista comunicazione alle Autorità di Pubblica Sicurezza.