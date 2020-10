Venerdì 16 ottobre, il giardino di via Guglielmo Pepe, quartiere Esquilino di Roma, è stato intitolato a Willy Monteiro Duarte. Alla cerimonia erano presenti il Sindaco di Paliano Domenico Alfieri, la mamma e la sorella di Willy, l’ambasciatore di Capo Verde Consalves, la presidente del Municipio I, Sabrina Alfonsi e il consigliere regionale Paolo Ciani.

Sulla targa si legge: “Giardino Willy Duarte Monteiro, vittima dell’odio e della violenza per non avere fatto finta di non vedere”.

«Le parole scelte per questa targa sono emblematiche: Willy non è stato indifferente ma ha voluto aiutare chi era in difficoltà, senza indugio o esitazione. Un esempio forse difficile da seguire a volte, ma da tenere assolutamente come modello di stile di vita per ciascuno di noi.

Quella di oggi è solo una delle tante iniziative che vogliono ricordarlo. Martedì infatti anche l’UNINT – Università degli Studi internazionali di Roma, conferirà una borsa di studio intitolata a Willy e destinata a uno studente di origini capoverdiane. Domenica 25 ottobre invece a Polistena (RC) si terrà la cerimonia di intitolazione di una pianta di ulivo presso il cortile dell’Istituto Tecnico Industriale Statale “Conte Milano” con una targa con su scritto “Albero di Willy. Travolto da un branco di persone per le quali non c’è mai stata una scuola”, un chiaro gesto per sottolineare l’importanza di cementare una rete antiviolenza anche a partire dalle scuole.

Come anche noi, nella città di Paliano, abbiamo incoraggiato la realizzazione del grande murale con il viso di Willy, mentre il prossimo passo sarà il bando per la realizzazione di un’opera per il giardino dei Cappuccini che sarà sempre intitolato al giovane.

Come Amministrazione sosterremo sempre tutte le iniziative che celebreranno il suo ricordo e che consentiranno di mantenere il suo esempio di vita nelle menti dei nostri giovani». Queste le parole del Sindaco Domenico Alfieri.

