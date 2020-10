Il 23 ottobre 2020 sarà un venerdì nero per i trasporti a Roma, come in altre città italiane.

Il sindacato Cub, la Confederazione Unitaria di Base, ha infatti indetto uno sciopero di 24 ore che coinvolge mezzi pubblici e privati, a cui aderiranno anche i lavoratori Atac.

Le motivazioni dello stop

“Uscire dalla crisi con un nuovo modello di sviluppo, contrastando il tentativo di aumentare disuguaglianza e sfruttamento” – queste le parole del Sindacato Cub, che hanno motivato la paralisi dei trasporti di 24 ore.

Info e orari sullo sciopero Atac: le fasce di garanzia

Lo sciopero riguarda l’intera rete Atac: bus, filobus, tram, metropolitane e ferrovie Roma-Viterbo, Termini-Centocelle, Roma-Lido. Queste saranno le modalità:

SERVIZIO NON GARANTITO: – dalle ore 00.01 a inizio servizio diurno (ore 5.30) – dalle ore 8.30 alle ore 17.00 – dalle ore 20.00 a fine giornata SERVIZIO GARANTITO:

– da inizio servizio diurno (5.30) alle ore 8.30 – dalle ore 17.00 alle ore 20.00

Potrebbero verificarsi riduzioni di servizio sulla rete notturna nelle notti precedenti e successive allo sciopero.