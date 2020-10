Offerte di lavoro OVS: posizioni aperte a Roma e Viterbo

Come viene riportato dal noto portale di informazione sul mondo del lavoro, Circuito Lavoro, OVS è alla ricerca di personale. Posizioni aperte a Roma e a Viterbo.

Posizioni aperte OVS: ecco i ruoli che cerca l’azienda

OVS VITERBO – ADDETTO/A VENDITA

Per il potenziamento del negozio OVS di VITERBO ricerchiamo: ADDETTO/A VENDITA full-time che gestirà con graduale autonomia l’operatività dell’area vendita (allestimento e riassortimento del reparto di inserimento) garantendo la promozione dell’immagine del brand e un alto standard di servizio al cliente. Si…

Settore: Vendita

Sede: Lazio, Viterbo

OVS – NUOVA APERTURA ROMA MAXIMO – ADDETTI AL MAGAZZINO

Per la nuova apertura del negozio OVS di ROMA C.C. MAXIMO ricerchiamo: un ADDETTO AL MAGAZZINO full time che gestirà con autonomia crescente l’operatività della riserva, lavorando in stretta collaborazione con la Vendita in ottica di omogeneizzazione del flusso delle merci e delle procedure interne…

Settore: Vendita

Sede: Lazio, Roma

OVS – NUOVA APERTURA ROMA MAXIMO – ADDETTI VENDITA

Per la nuova apertura del negozio OVS di ROMA C.C. MAXIMO ricerchiamo: ADDETTI/E VENDITA part time e full time che gestiranno con graduale autonomia l’operatività dell’area vendita (allestimento e riassortimento del reparto di inserimento) garantendo la promozione dell’immagine del brand e un alto…

Settore: Vendita

Sede: Lazio, Roma

Come fare per inviare il CV

Il procedimento per inviare il proprio curriculum è semplice e deve avvenire esclusivamente dal sito ufficiale dell’azienda. Una volta individuata la posizione aperta per la quale volete candidarvi, cliccate sul pulsante nero in fondo alla pagina che riporta la scritta “Invia candidatura“.