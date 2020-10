Anzio, è boom di contagi da Covid-19: 85 nelle ultime 72 ore

È boom di contagi ad Anzio dove, nelle ultime ore, sono stati registrati ben 85 nuovi casi. Le parole dell’amministrazione comunale.

Anzio, crescono i contagi da Covid-19

Al momento i cittadini positivi al coronavirus, in base alle comunicazioni dell’Asl Roma 6, sono aumentati a 116, con ottantacinque nuovi casi registrati nelle ultime 72 ore (9 ricoverati in ospedale e 107 in isolamento domiciliare).

Il Sindaco, Candido De Angelis, ha convocato, per questa mattina alle ore 12.00, una riunione urgente della Giunta e dei Dirigenti dell’Ente, per una circostanziata verifica della problematica e per adottare eventuali nuovi accorgimenti contro la diffusione del virus.

#indossalamascherina e rispetta tutte le direttive.