Questa mattina, all’alba, ad Anzio, i Carabinieri hanno arrestato un giovane, a capo di una vera e propria banda di ragazzini.

Al 18enne, che aveva già diversi precedenti per reati contro il patrimonio, gli indizi di colpevolezza raccolti dai Carabinieri addebitano almeno due rapine consumate tra Lavinio e Nettuno nel periodo tra febbraio e luglio 2020, oltre a numerosi episodi di ricettazione di telefoni cellulari risultati rubati in altrettante rapine ed un’aggressione a danno di un cittadino pakistano avvenuta, con l’aggravante della finalità discriminatoria razziale, a maggio 2020.

Il modus operandi del giovane malvivente

Il modus operandi era più o meno sempre lo stesso: il malvivente si avvicinava accompagnato da alcuni suoi amici, a ragazzi di giovanissima età, spesso minorenni (in un episodio la vittima è addirittura un dodicenne) e, dopo averli accerchiati e picchiati, spesso tenendoli sotto minaccia con un coltello a serramanico, gli asportavano cellulari, soldi, orologi e catenine in oro per poi dileguarsi a piedi.

Le indagini

Le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Velletri, la ricostruzione dei fatti e l’attribuzione degli stessi a carico dell’odierno arrestato è effettuata meticolosamente dai Carabinieri della Stazione di Lavinio Lido di Enea che, dopo aver convocato le vittime, analizzato i filmati degli impianti di videosorveglianza privata presenti nelle zone in cui venivano consumati i reati e studiato con attenzione i tabulati di telefonia, ha consentito a raccogliere importanti indizi di colpevolezza a carico del malvivente, utili all’emissione da parte del Tribunale di Velletri di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei suoi confronti.

Il rapinatore 18enne, alle prime luci dell’alba di oggi, è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Anzio, dopo una perquisizione nei due appartamenti in cui il giovane malvivente è stato notato dimorare con una certa stabilità.

Individuato e bloccato dove viveva con il proprio nucleo familiare, il 18enne è stato condotto presso il carcere di Velletri a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

