Si intitola “Il sorriso di Willy (Canzone per Willy Monteiro Duarte)”, il bellissimo videoclip musicale realizzato dagli autori Riccardo De Angelis e Mauro Passa con la partecipazione degli Amici Di Willy. Un’opera spiazzante, tra le più belle finora ascoltate, interamente dedicata alla memoria di Willy Monteiro Duarte, il giovane di soli 21 anni residente a Paliano ed ucciso a Colleferro lo scorso 6 Settembre durante un brutale pestaggio.

Nel videoclip appaiono per la prima volta filmati e immagini inedite del giovane Willy che viene ritratto in momenti di grande spensieratezza e di allegria in compagnia dei suoi amici e familiari. Una carrellata toccante di espressioni, che sono una tenue carezza all’anima.

Il brano, a poche ore della sua pubblicazione, ha avuto un’eco molto forte ed è stato accolto favorevolmente dalla critica. L’opera, frutto di un lavoro spontaneo e indipendente, ha lo scopo di contribuire a promuovere la raccolta fondi in memoria del giovane Willy Monteiro.

La canzone è interpretata da Mauro Passa che ne ha realizzato anche l’arrangiamento musicale (tra i finalisti al prossimo Sanremo Rock 2021), mentre la regia video è stata curata da Riccardo De Angelis, finalista al premio “Bellaria Film Festival 2020”, già autore di importanti documentari a livello nazionale, tra cui “Spadò, il danzatore nudo”, con la partecipazione di Giordano Bruno Guerri.

Una musica toccante, un testo profondo che ritraggono alla perfezione il profilo umano e caratteriale del giovane Willy, “il suo sorriso di sole”, “la sua faccia pulita”, una gioia di vivere che è possibile cogliere nel ragazzo che è ormai divenuto il simbolo del coraggio e dell’altruismo contro la violenza cieca e ignobile del branco.

“Coltivare la memoria di quanto accaduto”, dichiarano gli autori, “è pertanto fondamentale, affinché Willy diventi un modello e uno stimolo a costruire una società più virtuosa, soprattutto per le nuove generazioni che sono spesso affascinate dai falsi miti del lusso e della violenza”.

Iban per effettuare le donazioni al comune di Paliano che poi le devolverà in accordo con i familiari di Willy: IT33V0760114800000079203147

Link per visualizzare il videoclip:

https://www.youtube.com/watch?v=ifdLwbozCek