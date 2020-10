Roma, Covid-19: muore un medico dell’Ospedale San Camillo Forlanini

È morto Giovanni Briglia, medico otorino che lavorava presso l’Ospedale San Camillo Forlanini. L’uomo era ricoverato allo Spallanzani a causa del coronavirus.

La nota dell’Ospedale San Camilo Forlanini

Il “nostro” Giovanni Briglia – medico otorino – ci ha lasciato qualche giorno fa. In questi anni non ho avuto occasione di conoscerlo di persona, ma lo sgomento e la tristezza per la sua scomparsa improvvisa, non sono stati per questo minori.

L’Ospedale San Camillo ha perso un professionista stimato ed apprezzato, i suoi pazienti un punto di riferimento “unico” per la tutela della loro salute.

Penso che, seppur in un momento di particolare complessità come questo, sia importante scongiurare il rischio più grande. Ovvero quello dell’oblio, e che anche il ricordo di una persona vicina e cara possa essere sovrastato dalle ansie del nostro quotidiano.

Avremmo voluto salutare Giovanni e la sua famiglia con un momento di commiato collettivo, cosa questa non praticabile.

Nulla però ci potrà impedire di conservarne il ricordo nei nostri cuori.