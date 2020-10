La scorsa sera, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro hanno arrestato un cittadino polacco di 35 anni, nella Capitale senza fissa dimora, con l’accusa di tentata rapina.

L’uomo, armato di forbici, è entrato in un minimarket di via Castelfidardo e dopo aver minacciato un dipendente – un 25enne del Bangladesh – gli ha intimato di consegnare l’incasso giornaliero.

La vittima ha iniziato ad urlare e il rapinatore ha deciso di desistere e di darsi alla fuga, inseguito dal commerciante in strada. Una pattuglia di Carabinieri in transito proprio in quel momento, vista la scena, è immediatamente intervenuta bloccando il 35enne.

L’uomo, trovato ancora in possesso delle forbici che sono state sequestrate, è stato ammanettato e portato in caserma.