Anagni, aggiornamenti sul coronavirus: il Sindaco fa chiarezza

Sulla pagina ufficiale del sindaco Daniele Natalia si legge: “Visti i tanti rumors serpeggianti in città, con la diffusione di dati non ufficiali sul numero di positivi al Covid-19 di Anagni, ho deciso di fare questa comunicazione.

Aggiornamenti Covid ad Anagni

Dall’inizio dell’epidemia, secondo i dati ufficiali ASL, Anagni ha avuto in totale 45 casi di cittadini positivi al coronavirus. Di questi, dopo la prima ondata, ci sono stati 5 “casi vacanzieri” di persone che sono tornate dalla villeggiatura poi 11 positivi tutti in isolamento domiciliare, asintomatici e monitorati dalla ASL.

Ad oggi quindi il numero totale dei casi positivi ad Anagni è 11 e tutti rigorosamente sotto controllo. Questo è l’unico dato ufficiale da tenere presente.

Va inoltre detto che se la ASL non comunica direttamente al sindaco i nuovi casi positivi, il primo cittadino non è autorizzato a darne notizia in quanto non può trattarsi di una comunicazione ufficiale.

Auspico responsabilità non solo nei comportamenti ma anche nella gestione delle notizie sul Covid. Non è importante il numero di positivi, non lasciamoci coinvolgere dalla cabala dei numeri, ma pensiamo a rispettare le prescrizioni che ormai sono entrate nelle nostre abitudini quotidiane e solo così affronteremo il prossimo futuro”.