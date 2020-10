Nella mattinata di ieri, 15 ottobre, ad Anagni, i militari dell’Aliquota Radiomobile della locale Compagnia hanno tratto in arresto un 49enne del luogo.

L’uomo si era reso responsabile di resistenza a Pubblico Ufficiale, trovandosi in evidente stato di alterazione psicofisica. L’arrestato ha aggredito e ha opposto resistenza nei confronti dei militari dell’Arma, intervenuti presso la sua abitazione su specifica richiesta telefonica da parte della convivente, per una lite in famiglia.

Ciò che è accaduto a Veroli

A Veroli, invece, i militari della locale Stazione nel corso di predisposto servizio per il controllo del territorio teso alla prevenzione e repressione di reati in genere, hanno fermato un 48enne di Arpino, già censito per reati in materia di stupefacenti.

L’uomo era stato notato mentre si aggirava nei pressi di obiettivi sensibili di quel centro senza giustificato motivo.

A carico dello stesso, ricorrendo i presupposti di legge, è stata avanzata la proposta per l’irrogazione del F.V.O. con divieto di ritorno nel Comune di Veroli per la durata di tre anni.

