Come viene riportato dal noto portale di informazione sul mondo del lavoro, Circuito Lavoro, è appena uscito il concorso per l’assunzione di 976 unità della Polizia Penitenziaria.

Maxi concorso Polizia Penitenziaria: i requisiti

E’ uscito il Maxi Concorso Polizia Penitenziaria che mette a disposizione 976 posti per diplomati (732 per uomini e 244 per donne). Ecco i requisiti che bisogna avere:

cittadinanza italiana

godimento dei diritti civili e politici

età compresa tra i 18 e i 27 anni compiuti

idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio

diploma di istruzione secondaria di primo grado o superiore a seconda della posizione per la quale ci si candida

qualità morali e di condotta

non essere stati destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione

assenza di condanne

non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego presso una pubblica amministrazione

non essere stati destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione

Tutti i requisiti sono comunque indicati sul bando ufficiale.

Le prove che bisogna superare e la scadenza del bando

Si tratta di ben 3 prove: prova scritta, accertamenti psico-fisici e accertamenti attitudinali. Soltanto alla fine si avrà l’idoneità e l’assunzione. Come si legge dal bando, per partecipare c’è tempo fino al prossimo 12 novembre.

La procedura per inviare la domanda è possibile leggerla QUI.