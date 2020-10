Grave incidente stradale ad Anagni: denunciato un 65enne di Ceccano

Nella giornata di ieri, sabato 17 ottobre, ad Anagni, personale del locale Comando Stazione Carabinieri, al termine di specifica attività scaturita a seguito di un sinistro stradale verificatosi lo scorso 14 ottobre in un tratto della via Anticolana di Anagni tra due autovetture, ha denunciato in stato di libertà un 65enne ceccanese, ritenuto responsabile del reato di “ lesioni personali stradali gravissime”.

Nel sinistro è rimasto gravemente ferito un 56enne (residente in un comune limitrofo): l’uomo, dopo i primi soccorsi prestati dal personale del 118 intervenuto, è stato elitrasportato immediatamente presso l’Ospedale “Santa Maria Goretti” di Latina.