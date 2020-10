La concorrenza tra pusher ha fatto si che 2 spacciatori siano finiti simultaneamente in manette; gli agenti del commissariato Sant’Ippolito stavano fermando il primo venditore e, proprio mentre operavano, un secondo spacciatore, credendoli dei clienti del concorrente, ha provato a “rilanciare” la sua merce.

Alla fine N.A. , romano di 49 anni e V.M., anch’egli romano di 52 anni, sono stati arrestati. Al primo è stato sequestrato dell’hashish mentre al secondo della cocaina. Cocaina. I primi pusher specializzati in polvere bianca sono stati arrestati dagli investigatori del commissariato Romanina: D.R.V. , 31 enne, e G.D. , neomaggiorenne, entrambi romani, spacciavano nel quartiere di San Basilio e sono stati trovati in possesso di 20 dosi di cocaina.

Una pattuglia della Sezione Volanti ha arrestato A.Y. marocchino di 22 anni che, insieme ad un 17enne, in un giardino di Tor Bella Monaca, nascondevano in una busta alcune dosi di cocaina. Altri agenti della stessa Sezione, ma nella zona di Pietralata, hanno arrestato D.A.L. , romano di 38 anni, sorpreso in strada con alcune dosi di cocaina.

L’hashish e la marijuana hanno portato in carcere:

P.T.M. , 18enne romano, nascondeva in casa 2 panetti di “fumo” ed altri 50 grammi circa di cannabinoidi; gli agenti del Distretto di Ostia sono arrivati alla sua porta grazie all’App YouPol ed al fiuto di Whumm, uno dei migliori cani antidroga della Questura di Roma. L’odore acre della marijuana coltivata da B.A. , romano di 45 anni, arrivava fino in strada egli agenti della Sezione Volanti hanno fatto irruzione nella sua abitazione nella zona della Magliana trovando una serra con 12 piante e poco meno di un etto di sostanza.

Un’altra serra è stata trovata dagli investigatori del commissariato Appio; I.G., romano di 54 anni, oltre ad una pianta in coltivazione, è stato trovato con più di 1, 5 kg di marijuana.

R.M., tunisino di 24 anni che vendeva in via dello scalo di San Lorenzo è stato arrestato dagli investigatori del commissariato San Lorenzo; sequestrate una decina di dosi.

Nella zona della Stazione Termini 2 pusher sono stati arrestati dalla Squadra di P.G. del commissariato Viminale: B.A. e J.A. , entrambi nativi del Gambia, rispettivamente di 24 e 22 anni, vendevano marijuana in via Giolitti.

Un 36enne romano è stato denunciato “a piede libero” presso il Distretto Salario perché, durante una perquisizione effettuata per altri reati, è stato sorpreso con 70 grammi di “fumo”.

Cocaina, hashish e marijuana per un peso totale di 10 grammi è quanto è stato sequestrato ad A.M. , rocchigiano di 21 anni, arrestato dagli agenti del commissariato di Albano.

L’eroina è la droga spacciata da M.C.M., un 50enne originario del Sierra Leone, nelle vicinanze del mercato rionale d’Esquilino; ad arrestarlo gli agenti dell’omonimo commissariato che lo hanno sorpreso mentre cedeva una dose.