Pontecorvo, detenzione e spaccio di stupefacenti: condannato un 45enne

Nella giornata di ieri, venerdì 16 ottobre 2020, i Carabinieri della Stazione di Pontecorvo, in ottemperanza all’ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dal Tribunale di Cassino, hanno tratto in arresto S.D., 45enne del posto, gravato da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, contro la persona e in materia di armi e stupefacenti.

In particolare l’uomo deve scontare l’espiazione di una pena definitiva di un anno e venti giorni a seguito di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti per i reati di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, commesso nel 2017, ed inosservanze delle prescrizioni alla sorveglianza speciale di P.S. a cui era sottoposto nel 2018, accertate dagli stessi militari operanti.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato associato alla Casa Circondariale di Civitavecchia.