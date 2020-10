Ennesimo risultato positivo ottenuto dai Carabinieri di Pontecorvo nell’ambito del contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Ieri sera, mercoledì 7 ottobre, nel corso di un servizio esteso su tutto il territorio della Compagnia, finalizzato in particolar modo alla prevenzione dei furti in abitazione, i militari dell’Aliquota Operativa traevano in arresto un 51enne della provincia di Napoli per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

Gli operanti, insospettiti dall’andatura incerta di un’utilitaria appena uscita dal casello autostradale di Pontecorvo, alla cui guida vi era il prevenuto, procedevano al relativo controllo. L’uomo appena fermato si dimostrava subito nervoso, difatti sottoposto a perquisizione personale e veicolare veniva trovato in possesso di un involucro di cellophane contenente grammi 106 di cocaina abilmente occultato addosso alla sua persona, sottoposta a sequestro.

Al termine delle formalità di rito, il prevenuto veniva tratto in arresto e tradotto presso la Casa circondariale di Roma-Regina Coeli a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.