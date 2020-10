Il Sindaco di Carpineto Romano è stato informato della presenza di 3 casi positivi al Covid-19 residenti nel nostro territorio comunale – si apprende in un post Facebook.

La situazione a Carpineto Romano

Il primo cittadino ha preso immediatamente contatto con il Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione- Asl RM5 e i medici di base per ricostruire il link epidemiologico.

Esprimiamo tutta la nostra vicinanza ai pazienti in un momento di sofferenza come questo.

Chiediamo a tutti di osservare con rigore le prescrizioni e solo gli avvisi di natura istituzionale – si conclude nel post.