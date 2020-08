Carpineto Romano, Annullata la XXXI Edizione del Buskers Festival

Era in programma sabato 22 agosto la XXXI edizione del Carpineto Romano Buskers Festival, un’edizione resiliente fortemente voluta sia dall’organizzazione delle ScuderieMArteLive che dall’amministrazione di Carpineto Romano ma con la recente ordinanza ministeriale lo scenario normativo è stato totalmente stravolto e non ci consente di realizzare l’evento in sicurezza per pubblico ed artisti.

Le parole del Sindaco di Carpineto Romano

“Sono profondamente rammaricato – le parole del sindaco Stefano Cacciotti – per il rinvio della XXXI edizione dei Buskers da tenersi nel centro storico di Carpineto Romano.

Abbiamo lavorato fino all’ultimo minuto gomito a gomito con l’organizzazione per garantire lo svolgimento in sicurezza dell’evento e ci eravamo riusciti, prevedendo degli spettacoli all’interno della reggia dei volsci, ma purtroppo l’ordinanza del Ministro Speranza del 16 agosto non ci ha lasciato molte alternative se non il rinvio della manifestazione al prossimo anno.

La promessa che posso fare ai nostri concittadini e ai tanti visitatori che normalmente in questa occasione affollano il nostro centro storico, è che torneremo in grande stile la prossima estate con un’edizione che sarà indimenticabile.”