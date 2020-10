Sono attualmente in corso i rilievi dei tamponi per gli alunni della classe primaria dell’Istituto Comprensivo Zagarolo attualmente in quarantena; a seguire gli alunni dell’Istituto Comprensivo Giuseppe Garibaldi di Genazzano.

Tamponi per studenti in corso

I tamponi si stanno svolgendo nella zona allestita in maniera temporanea a Zagarolo, presso il piazzale del Mercato.

Dalle ore 9.00 di stamane è stato allestito il drive in in Piazzale del Formale (Via Valle del Formale) da parte della ASL Roma 5.